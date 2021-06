Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorrad und Pkw stoßen zusammen

Borken (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Borken erlitten. Ein 21-jähriger Borkener befuhr mit seinem Wagen gegen 14.00 Uhr die Engelradingstraße, von der er nach links in die Rhader Straße abbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorrad des 57-jährigen Oberhauseners. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 25.000 Euro.

