Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auffahrunfall auf L829

Gescher (ots)

Zwei Leichtverletzte, auslaufende Betriebsstoffe und circa 15.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Auffahrunfalls am Dienstag in Gescher. Gegen 14.35 Uhr musste eine 43 Jahre alte Autofahrerin aus Gescher auf der Landesstraße 829 verkehrsbedingt bremsen. Auf das Fahrzeug der Gescheranerin fuhr eine 26-jährige Autofahrerin auf. Die Velenerin hatte zu spät die Situation vor sich erkannt. Beide Frauen waren aus Richtung Velen kommend in Richtung Landesstaße 608 unterwegs. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Die Gescheranerin gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Die Feuerwehr beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

