POL-ESW: Pressebericht 26.05.2021 - 2

Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren in eine Parklücke ist ein 56-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf am Dienstagabend um kurz vor 18.00 Uhr mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Beide Autos trugen dadurch leichte Beschädigungen in noch unbekannter Höhe davon. Der Vorfall geschah in der Luisenstraße in Eschwege. Der Verursacher wurde im Anschluss mündlich verwarnt.

Unfall durch Missachtung der Vorfahrt; Schaden 23.000 Euro; 41-jährige Autofahrerin leicht verletzt

In Wanfried hat ein 58-jähriger Autofahrer aus Mackenrode gestern Morgen gegen 09.20 Uhr einer 41-jährigen Autofahrerin aus Treffurt die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 58-Jährige befuhr die Straße "Vor dem Gatter" in Richtung Marktstraße und nahm dann der Frau die Vorfahrt, die bevorrechtigt die Ringstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Die 41-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen in Form eines HWS. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Das Fahrzeug der Frau, dass u.a. aufgrund eines Achsenbruchs nicht mehr fahrbereit war, wurde mit einem Schaden von ca. 15.000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Unfall zwischen Pkw und Bus; Schaden 6000 Euro

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Spangenberg hat am Mittwochmorgen gegen 08.50 Uhr einen Unfall verursacht, als er einen Schulbus auf der Landesstraße L 3227 nahe Mäckelsdorf überholen wollte. Der 62-jährige Busfahrer aus Waldkappel wollte von der L 3227 nach links in Ortschaft Mäckelsdorf abbiegen und kündigte dies offenbar auch mittels Fahrtrichtungsanzeiger an. Der 48-jährige Autofahrer dahinter bemerkte dies scheinbar zu spät und ging seinerseits davon aus, dass der Bus an einer Haltestelle auf der rechten Seite der Fahrbahn halten wolle und setzte daher zum Linksüberholen an. Als der Bus dann letztlich aber nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An dem Pkw entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von 4000 Euro. Zudem war das Auto nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an dem Bus beläuft sich auf 2000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Parkplatzrempler; Schaden 2000 Euro

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Hann. Münden hat heute Morgen um kurz vor 08.00 Uhr beim Einparken auf dem Parkplatz des Klinikums Werra-Meißner in Witzenhausen ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der 28-Jährige fuhr offenbar in seiner Parklücke zu weit nach vorn, so dass er mit einem Mietwagen kollidierte, dessen 55-jähriger Fahrer gerade im Begriff war, den Parkplatz verlassen. An dem Mietwagen entstand ein Schaden von 1500 Euro. An dem Fahrzeug des Verursachers beläuft sich der Schaden auf 500 Euro.

