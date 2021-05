Polizei Eschwege

POL-ESW: -Folgemeldung- Brand von zwei Carports und drei Pkw in Reichensachsen; Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02.40 Uhr zu dem Brand von zwei Carports und dreier darunter abgestellter Pkw gerufen worden.

(s. PM vom 23.05.2021, 04:28 Uhr)

Wie die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats für Brandermittlungen in Eschwege jetzt mitteilen, geht man aufgrund der Umstände des Brandgeschehens von Brandstiftung aus. Die ermittelnden Beamten erhoffen sich nun erhellende Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung des Brandgeschehens beitragen können.

Die von dem Brand betroffenen Carports stehen nebeneinander und gehören zu einem Mehrfamilienhaus im Mecklenburger Weg in Wehretal-Reichensachsen. Die beiden Carports bieten Unterstellmöglichkeiten für insgesamt acht Autos. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs, waren unter dem einen Carport aber nur zwei, unter dem anderen nur ein Fahrzeug untergestellt. Nach der Begutachtung der Brandstelle haben die Beamten des zuständigen Fachkommissariats jetzt Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Laut der Kripo standen offenbar alle drei Autos jeweils so weit auseinander, dass die Fahrzeuge alle separat von unbekannten Tätern in Brand gesetzt worden sein müssen.

Die drei Autos gerieten in Vollbrand, wodurch letztlich auch die beiden Carports im Bereich des Dachstuhls erheblich beschädigt wurden. Trotzdem die Feuerwehr zwar einen größeren Übergriff des Feuers auf das angrenzende Mehrfamilienhaus verhindern konnte, ist das Wohnhaus dennoch durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden, u.a. kam es an mehreren Fensterscheiben und Rollläden zu nicht unerheblichen Beschädigungen. Nach Auskunft der Kripo geht man derzeit von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro aus.

Hinweise zu Klärung des Brandes erhoffen sich die zuständigen Ermittler jetzt aus der Bevölkerung, die zur fraglichen Zeit, insbesondere zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr im Bereich Mecklenburger Weg bzw. der umliegenden Straße verdächtige Wahrnehmungen von Personen und/oder Fahrzeugen gemacht haben.

Im Zuge der ersten Ermittlungen zu dem Brandgeschehen ist den Beamten der Kriminalpolizei außerdem ein Umstand bekannt geworden, wonach es bereits am Samstagabend etwa zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr zu Knallgeräuschen und ggfs. auch dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Ortslage von Reichensachsen gekommen sein soll. Wenn sich diesbezüglich konkretere Hinweise ergeben könnten, ggfs. auf auch private Feierlichkeiten, kann dies unter Umständen auch zu weiteren Zeugen oder Ermittlungsansätzen führen und damit zur Klärung des späteren Brandgeschehens mit beitragen, so die ermittelnden Beamten.

Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell