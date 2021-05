POL-ESW: Pressebericht vom 20.05.21 - 2

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Festgestellt wurde am gestrigen Nachmittag, um 14:00 Uhr, eine Unfallflucht im Bereich eines Garagenkomplexes in der Straße "Alter Hain" in Bad Sooden-Allendorf. Vermutlich wurde beim Rangieren mit einem Fahrzeug die Dachrinne des Garagenkomplexes angefahren und entsprechend beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Zwischen Sontra und Wichmannshausen kam es gestern am späten Nachmittag zu einem Alleinunfall, nachdem eine 25-Jährige aus Limburg a.d. Lahn ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste. Dabei geriet sie mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei noch einen Leitpfosten. Der Gesamtschaden wird mit ca. 3700 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 18:00 Uhr kam es auf der L 3225 zwischen Hessisch Lichtenau und Friedrichsbrück zu einem Wildunfall mit einem Wildschwein. Dieses wurde von dem Pkw einer 52-Jährigen aus Großalmerode erfasst. Das Wildschwein lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

In Schulgebäude hinabgestürzt; 21-Jähriger verletzt

Um 03:48 Uhr kam es vergangene Nacht für die Einsatz- und Rettungskräfte aus Hessisch Lichtenau zu einem größeren Einsatz, nachdem bei der Leitstelle ein Notruf eingegangen war.

Demnach hatte sich dort ein 21-Jähriger aus Hessisch Lichtenau gemeldet, der angab durch das Oberlicht der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau gefallen zu sein und sich jetzt nicht mehr bewegen können. Erschwert wurde die Suche dadurch, dass der Anrufer nicht wusste, in welchem Teil des Gebäudes er lag. Um 04:15 Uhr konnte der "Verunglückte" lokalisiert und an den Rettungsdienst übergeben werden. Wie sich herausstellte erlitt der 21-Jährige nach erster Untersuchung einen offenen Beinbruch, den er sich bei dem Fall aus vier Meter Höhe zuzog. Hintergrund der Aktion war ein Treffen von vier jungen Männer auf dem Schulgelände, die dort Alkohol tranken. Im Verlauf des Abends wollte der 21-Jährige auf dem Dach eine Art Mutprobe darbieten, die zu dem Absturz führte. Der 21-Jährige wurde in das Krankenhaus gebracht; am Schulgebäude entstand ein Sachschaden von 500 EUR. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 21:30 Uhr befuhr gestern Abend eine 25-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw die L 3237 zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dabei tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell