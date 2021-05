Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Unfall mit entgegenkommenden Pkw; Unfallflucht

Um 07:45 Uhr befuhr gestern Morgen eine 37-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die L 3403 von Oberhone kommend in Richtung Reichensachsen. Ihr entgegen kam ein dunkler Kleinwagen, der zu weit über die Fahrbahnmitte hinausfuhr. Trotz des Versuchs nach rechts auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel mit einem Schaden von ca. 500 EUR an dem Pkw der 37-Jährigen. Der andere Unfallbeteiligte fuhr davon. Hinweise: 05651/9250.

Fahrzeug gestreift

Um 16:20 Uhr musste ein 45-Jähriger aus dem Landkreis Karlsruhe mit seinem Klein-Lkw auf der B 7 zwischen Waldkappel und Bischhausen am rechten Fahrbahnrand anhalten. Grund hierfür war eine Reifenpanne. Der 45-Jährige hatte das Warnblinklicht am Fahrzeug eingeschaltet, jedoch kein Warndreieck aufgestellt. Zu dieser Zeit fuhr ein 36-Jähriger aus Oberaula mit seinem Pkw ebenfalls in Richtung Bischhausen. Dabei übersah er das liegengebliebene Fahrzeug und streifte dieses beim Vorbeifahren, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 6000 EUR entstand.

Polizei Sontra

Unfall beim Anfahren

Um 09:08 Uhr befuhren gestern Morgen eine 49-Jährige aus Gera und eine 35-Jährige aus Grammetal mit ihren Pkws die B 400 aus Richtung Herleshausen kommend. Im Kreuzungsbereich zur L 3248 mussten beide Fahrzeuge verkehrsbedingt halten. Beim Anfahren übersah die 35-Jährige, dass der vorausfahrende Pkw noch stand und fuhr dadurch auf das Auto auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

