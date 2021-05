Polizei Eschwege

POL-ESW: Trick-/ Taschendiebstähle; Polizei gibt Hinweise

Eschwege (ots)

In der späten Mittagszeit ereigneten sich am gestrigen Mittwoch zwei Diebstähle in Einkaufsmärkten in Hessisch Lichtenau.

Zwischen 13:50 Uhr und 14:10 Uhr wurde eine 53-Jährige aus Hessisch Lichtenau Opfer der Diebe, die zu dieser Zeit im Lidl-Markt in der Straße "Am Lohwasser" einkaufen war. Ihre Geldbörse hatte sie in einer Einkaufstasche verstaut, die wiederum an dem Einkaufswagen hing. Dies nutzen Trickdiebe oftmals aus, um in einem unbemerkten Augenblick das Portmonee aus der Tasche zu entwenden. So wurde auch in diesem Fall der Diebstahl erst an der Kasse bemerkt. Schaden: 80 EUR.

Kurz darauf (14:00 Uhr - bis 14:25 Uhr) wurde eine 56-Jährige aus Morschen im Aldi-Markt in der Leipziger Straße bestohlen. Diese hatte ihre Geldbörse in einen Rucksack verstaut, der von den Trickdieben in einem unbemerkten Augenblick geöffnet wurde. Auch hier wurde der Diebstahl erst an der Kasse bemerkt. Neben Bargeld befanden sich noch die persönlichen Dokumente in dem Portmonee, der Schaden wird mit 280 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

