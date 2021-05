POL-ESW: Pressebericht 18.05.2021 - 2

Polizei Eschwege

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Von einem Transport-Anhänger für Kraftfahrzeuge der Marke AVG haben Unbekannte das amtliche Kennzeichen ESW-GG 232 im Wert von 25 Euro geklaut. Der Anhänger stand zur Tatzeit zwischen Samstagabend 18.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.00 Uhr in der Straße Rue de Carhaix in Waldkappel auf einem Parkplatz. Der Vorfall gelangte bei der Polizei in Eschwege heute zur Anzeige. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Lagerhalle; Polizei sucht Zeugen

Zwischen vergangenem Freitag 12.00 Uhr und Dienstmorgen 10.00 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in eine offenbar leerstehende Lagerhalle in der Lilienthalstraße im Gewerbegebiet Hirschhagen eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang, indem sie eine rückwärtige Stahltür aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten dann die Räumlichkeiten und brachen dazu auch noch weitere Türen auf. Geklaut wurde allem Anschein nach aber nichts. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahl und bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Münzautomaten von Wohnmobilversorgung aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Oberburgstraße in Witzenhausen auf einem Parkplatz/Wohnmobilstellplatz zwei Münzautomaten der dortigen Strom-und Wasserversorgung für Wohnmobile aufgebrochen. Die Täter hebelten die Automaten gewaltsam auf und entnahmen das darin enthaltene Münzgeld. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Die Tat wurde am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr festgestellt, kann aber u.U. bis Anfang April zurückreichen. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

