Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.05.2021 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Schulstraße in Wanfried das Türschloss bei einem Einfamilienhaus in der Schulstraße mittels Klebstoff beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 25 Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Montagmorgen gegen 08.10 Uhr. Die Polizei in Eschwege ermittelt in dem Fall wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Diebstahl einer Bauchtasche

Den Diebstahl seiner Bauchtasche hat ein 30-Jähriger aus Sontra am Sonntagabend bei der Polizei in Sontra zur Anzeige gebracht. Der Mann hatte die Tasche über die Stuhllehne an einer Sitzgruppe im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Kreuzchen gehängt und offenbar dort vergessen. Zwischen 00.30 Uhr und 09.30 Uhr am vergangenen Freitag haben dann Unbekannte sich der Tasche bemächtigt, die u.a. den Personalausweis, den Führerschein und diverse Scheckkarten und andere Ausweisdokumente sowie auch Schlüssel enthalten haben soll. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Vereinsheim der Show-und Marching Band "The Devils"; Polizei sucht Zeugen

Letzte Woche sind Unbekannte zwischen Mittwochabend 18.00 Uhr und Freitagvormittag 11.30 Uhr in das Vereinsheim der Show- und Marching Band "The Devils" eingebrochen. Zu den Räumlichkeiten, die sich im Industriegebiet "Im Kleinen Felde" in Witzenhausen befinden, verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt, indem sie ein Fenster zu einer Lagerhalle einschlugen. Durch das Fenster gelangten die Täter dann ins Gebäudeinnere, wo diese dann sämtliche Schränke ebenfalls gewaltsam öffneten und durchsuchten. Die Täter ließen bei dem Einbruch u.a. diverse Musikgeräte, Getränke, Bargeld und einen Beamer mitgehen. Der Stehlschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat jetzt die Kripo in Eschwege übernommen, die um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0 bittet.

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung

Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung hat eine 66-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau bei der Polizei in Hessisch Lichtenau erstattet. Die Frau ist ihren Angaben zufolge am Montagmorgen gegen 10.40 Uhr auf der Bundesstraße B 80 in rücksichtloser Weise und trotz Gegenverkehrs überholt worden, so dass der Gegenverkehr nach rechts ausweichen musste, damit es nicht zur Kollision mit dem überholenden Pkw kam. Die Frau selbst war in ihrem Auto von Witzenhausen in Richtung Hann. Münden unterwegs, als in Höhe Gertenbach der Pkw hinter ihr mit seinem Überholvorgang begann. Nach dem riskanten Überholen soll der betreffende Wagen dann so knapp zwischen der Frau und einem weiteren vorausfahrenden Auto eingeschert sein, dass die Frau stark abbremsen musste um nicht aufzufahren. Da die Frau bei der Anzeigenerstattung das Kennzeichen benennen konnte, haben die Beamten aus Hessisch Lichtenau jetzt die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer aufgenommen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, mit der Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 oder der Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 Kontakt aufzunehmen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell