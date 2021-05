Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.05.21

Eschwege (ots)

Unfall mit entgegenkommenden Pkw

Um 13:13 Uhr befuhr gestern Mittag eine 36-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die Schwalbenthaler Straße in Vockerode in Richtung Meißner. Aufgrund eines geparkten Pkws am Fahrbahnrand fuhr sie auf die Gegenfahrbahn, um an dem Fahrzeug vorbeizufahren. Ihr entgegen kam in diesem Moment ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel. Beide Fahrer konnten nicht mehr ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß der Autos mit nicht unerheblichen Sachschaden kam. Zudem wurde die 36-Jährige leicht verletzt.

Gegen Straßenlaterne gefahren

Um 10:25 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 59-jähriger Eschweger mit seinem Pkw am Schloßplatz in Eschwege auszuparken. Dabei fuhr er mit dem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne, an der dadurch der Lampenschirm herunterfiel. Schaden: ca. 800 EUR.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:45 Uhr, ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal, der auf der B 7 in der Gemarkung von Waldkappel-Bischhausen unterwegs war. Das Reh wurde dabei tödlich verletzt; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 12.05.21, 18:00 Uhr und dem 13.05.21, 10:30 Uhr wurde in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf der Pkw eines 33-Jährigen im Bereich des Tankdeckels zerkratzt. Das Fahrzeug war am Straßenrand geparkt; es entstand Sachschaden.

Kraftstoff ausgeschüttet

Angezeigt wurde eine Sachbeschädigung in der Straße "Bei der Marktkirche" in Eschwege. Unbekannte haben dort ein Gartengrundstück betreten und eine größere Menge Kraftstoff über den Rasen und die Blumen gegossen. Zuvor wurde ein Maschendrahtzaun heruntergedrückt, um auf das Grundstück zu gelangen. Durch die aufnehmenden Polizeibeamte der Polizeistation Eschwege wurde zudem ein Verfahren wegen Bodenverunreinigung (§324a StGB) eingeleitet, da der Kraftstoff in das Erdreich eindrang. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 12./13.05.21. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl von Scheibenwischer

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Niederhoner Straße in Eschwege wurde am Mittwochabend (12.05.21) ein Mann beobachtet, der einen Scheibenwischer an einem der Ausstellungsfahrzeug abmachte und diesen dann an seinem Fahrzeug anbrachte. Vor Ort konnte dann ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard vorläufig festgenommen werden.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 01:20 Uhr, eine 26-Jährige aus Wanfried, die mit ihrem Pkw auf der L 3245 von Datterode in Richtung Weißenborn unterwegs war. Das Tier wurde durch den Aufprall tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Fahrzeug weggerollt

Um 16:24 Uhr parkte gestern Nachmittag ein 21-Jähriger aus Bebra seinen Pkw in der Straße "Am Rasen" in Sontra. Da kein Gang eingelegt und die Handbremse wohl nicht ausreichend angezogen war, rollte das Auto gegen einen geparkten Ford Fiesta, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Diebstahl von Bargeld

Am vergangenen Mittwochnachmittag kam es in einer Bäckerei in der Eschweger Straße in Sontra-Wichmannshausen zu einem Bargelddiebstahl. Zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr gelang es einem bislang unbekannten Täter unbemerkt in das Geschäft zu gelangen und die Kasse im Verkaufsraum zu öffnen. Dabei erbeutete der Täter/ die Täterin das Wechselgeld. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw

In der Albert-Schweitzer-Straße in Hessisch Lichtenau wurde zwischen dem 12.05.21, 23:00 Uhr und dem 13.05.21. 17:00 Uhr ein silberfarbener Pkw Mercedes CLK beschädigt. Unbekannte zerkratzten den hintern linken Kotflügel, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

In der Desseler Straße in Hessisch Lichtenau wurde zwischen dem 12.05.21, 22:00 Uhr und dem 13.05.21, 14:00 Uhr ein roter VW Lupo beschädigt. Unbekannte beschädigten mit einem spitzen Gegenstand die gesamte Karosserie des Autos, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einparken

Am 12.05.21, um 13:50 Uhr, beabsichtigte ein 62-Jährigher aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw in der Fahrgasse einzuparken. Dabei beschädigte er einen dort geparkten Pkw Nissan, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Sachbeschädigung an Pkw

In der vergangenen Nacht (01:05 Uhr) wurde in Witzenhausen-Hundelshausen durch Anwohner gemeldet, dass mehrere Jugendliche in der Straße "Goldene Au" randalieren würden. Eine Person habe man festgehalten, nachdem diese an einem geparkten VW Polo den Spiegel abgetreten habe. Weitere beteiligte Jugendliche seien abgehauen. Die alarmierte Polizei stellte dann fest, dass es sich bei dem Festgehaltenen um einen 16-Jährigen aus Helsa handelt, der später an seine Eltern übergeben wurde. Die Fahndung nach den anderen Personen dauern ebenso wie die Ermittlungen zu weiteren möglichen Sachbeschädigungen noch an. Hinweise: 05542/93040.

Körperverletzung

In der Gemeinschaftsunterkunft in der Straße Am Frauenmarkt" in Witzenhausen kam es am 12.05.21, um 15:00 Uhr, zu einem Polizeieinsatz, nachdem durch Bewohner die Polizei alarmiert wurde. Hintergrund waren Streitigkeiten, die in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Bei dieser körperlichen Auseinandersetzung wurde ein 27-jähriger Bewohner leicht verletzt und musste zur Behandlung in das Krankenhaus in Witzenhausen gebracht werden. Tatverdächtig sind ein 32-Jähriger und ein 21-Jähriger, die beide in der Unterkunft wohnhaft sind. Der genaue Tatablauf, bzw. die Ursache ist noch unklar, da alle Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt machen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Tatverdächtigen gemeinsam auf den 27-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben, so dass dieser Schürfwunden und Prellungen im Gesicht, am Kopf und Oberkörper erlitt. Die beiden Tatverdächtigen wurden durch die Polizeikräfte vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Abend wieder entlassen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

