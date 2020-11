Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201111 - 1188 Frankfurt-Westend: Junge Taschendiebe auf frischer Tat ertappt

FrankfurtFrankfurt (ots)

(em) Gestern Mittag (17.11.2020) haben zwei junge Männer das Smartphone eines 68-Jährigen entwendet. Kurz darauf klickten für die beiden die Handschellen.

Zur Mittagszeit hatten ein 16- und 17-Jähriger im Bereich der Mainzer Landstraße einen 68-jährigen Mann im Visier. Zivilbeamte konnten beobachten, wie einer der beiden, der 16-Jährige, den Mann ansprach und ihm etwas auf seinem Smartphone zeigte. Während er den 68-Jährigen in ein Gespräch verwickelte, langte er in dessen Jackentasche und fischte das Smartphone heraus. Der 17-Jährige stand währenddessen "Schmiere". Plötzlich kam, für die beiden Täter völlig unerwartet, die Polizei ins Spiel und setzte dem Treiben ein Ende. Kurz bevor die Handschellen klickten, warf der 16-Jährige das Diebesgut in ein Gebüsch. Den aufmerksamen Polizisten entging dieses Manöver jedoch nicht. Sie fanden das Smartphone des 68-Jährigen im Gebüsch und konnten es dem Opfer noch vor Ort wieder aushändigen. Dieser freute sich darüber, sein Handy wieder in den Händen zu halten.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden jungen Männer an das Jugendamt übergeben, da sie über keinen festen Wohnsitz verfügen. Die Ermittlungen dauern an.

