POL-HWI: Gefährliche Fracht - Eisplatten auf Lkw

Wismar (ots)

Gestern, 12:05 Uhr, traf es einen Renault Kleintransporter auf der A 14 zwischen der Anschlussstelle Wismar Ost und dem Kreuz Wismar. Besagtes Fahrzeug folgte einem Lkw in Fahrtrichtung Schwerin, als sich von dessen Auflieger eine Eisplatte löste und die Frontscheibe des Renaults teilweise durchschlug. Glücklicherweise kamen Fahrer und Beifahrerin des Kleintransporters mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

Die Polizei appelliert dringend an alle Lkw-Fahrer, bei winterlichen Verhältnissen die Dächer von Fahrzeug und Anhänger vor Fahrtantritt auf vorhandene Eisplatten zu überprüfen und diese zu entfernen. Anhand des Fotos vom beschädigten Fahrzeug ist unschwer zu erkennen, dass sich während der Fahrt lösende Eisplatten zu lebensgefährlichen Geschossen werden können.

