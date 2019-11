Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Zwei leichte verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 19. November 2019, gegen 10:00 Uhr, in der Straße Am Schullandheim ereignet hat.

Ein 77-Jähriger aus Apen war mit seinem Pkw auf der Straße Am Schullandheim in Richtung Stenum unterwegs und beabsichtigte, an der Kreuzung geradeaus in die Bahnhofstraße zu fahren.

Dabei übersah er eine von links kommende, bevorrechtigte, 47-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee mit ihrem Pkw, die die Straße Am Hünengrab befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der eine 74-Jährige Mitfahrerin im Pkw des Apeners und ein 7-jähriges Kind im Pkw der 47-Jährigen leicht verletzt wurden.

Der Pkw des Verursachers war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werde. Die Höhe der Sachschäden wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

