Polizei Eschwege

POL-ESW: Betrügerischer Schockanruf

Eschwege (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde ein Betrugsversuch der Polizei in Eschwege gemeldet.

In der Mittagszeit wurde ein 89-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard angerufen. Der Anrufer teilte in dem Gespräch mit, dass der 89-Jährige für seinen Sohn eine Kaution bezahlen müsse, da dieser in einem Unfall verwickelt gewesen sei. Der Angerufene gab an, dass er kein Geld habe und beendete das Gespräch; zu einer Geldforderung kam es daher nicht. Auch Rückfragen im Familienkreis bestätigten, dass es nie einen derartigen Unfall gegeben hat.

Präventionstipps "betrügerische Schockanrufe"

- Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. - Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. - Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110. - Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte. - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

