POL-ESW: Pressebericht 11.05.2021 - 2

Körperverletzung/Häusliche Gewalt

Bei Beziehungsstreitigkeiten zwischen einem 35-jährigen Mann und seiner 57-jährigen Lebensgefährtin kam es am Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Wanfried auch zu körperlichen Übergriffen, die letztlich ein Einschreiten der Eschweger Polizei erforderlich machte. Der 35-Jährige soll seine Lebensgefährtin u.a. zu Boden geschubst und zudem mehrfach beleidigt haben. Darüber hinaus hat der Mann auch mehrere Einrichtungsgegenstände mutwillig zerstört, so dass die Beamten strafrechtliche Ermittlungen wegen Körperverletzung (HG), Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen haben. Dem Tatverdächtigen wurde vorübergehend eine Wegweisungsverfügung für die gemeinsame Wohnung ausgesprochen.

Diebstahl von Hinweisschild "Corona-Impfzentrum"

Erneut haben Unbekannte offenbar ein Hinweisschild zum "Corona-Impfzentrum" geklaut. Der Wegweiser stand in Eschwege in der Straße "Andreas-Höhe" im Kreuzungsbereich zur Auffahrt der B 452. Die Tatzeit soll zwischen Montagmittag 12.00 Uhr und Dienstagvormittag 11.00 Uhr liegen. Der Stehlschaden beträgt 500 Euro. Bereits am 04.05.2021 war das Fehlen eines derartigen Schildes an der B 452 im Bereich "Rondell Hoheneiche" festgestellt worden, woraufhin Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet wurden (s. Pressemeldung v. 06.05.2021, 12:45 Uhr). Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Einbruch in Gartenhütte; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam eine Gartenhütte auf dem Gelände des Kleingartenvereins (KGV) in der Thüringer Straße in Eschwege aufgebrochen. Die Täter brachen ein kleines Vorhängeschloss der betroffenen Hütte auf und nahmen ein 5-Liter Kanister mit Kraftstoff und einen selbstgebauten Fahrradanhänger mit. Festgestellt wurde der Einbruch am Dienstagvormittag gegen 11.35 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

