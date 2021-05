Polizei Eschwege

POL-ESW: 39-jähriger Autofahrer holt sein verlorenes Kennzeichen bei der Polizei ab; Polizei ermittelt jetzt gegen den Mann u.a. wegen Unfallflucht und Fahren unter Drogeneinfluss

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am Montagabend erschien ein 39-Jähriger Mann aus Eschwege gegen 18.15 Uhr der Eschweger Polizeistation, nachdem die Beamten zuvor vergeblich versucht hatten, dem Mann an seiner Wohnadresse das vordere Kennzeichen seines Autos auszuhändigen, welches als vermeintliche Fundsache auf der Dienststelle abgegeben worden war. Die Polizisten hatten dem Mann daraufhin eine Nachricht an seinem Auto hinterlassen.

Da die Beamten, die den Mann zunächst versucht hatten zu Hause zu erreichen, an dem betreffenden Fahrzeug frische Unfallspuren festgestellt hatten, gab der 39-Jährige dann bei seinem Besuch auf der Dienststelle dazu freimütig an, in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Bundesstraße 27 einem Reh ausgewichen zu sein und bei dem Ausweichmanöver gegen die Leitplanke geprallt zu sein. Anschließend habe er seine Fahrt dann fortgesetzt.

Aufgrund dieser Schilderungen haben die Beamten der Eschweger Polizei jetzt Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, da der Autofahrer seinen Pflichten, den Unfall zu melden, nicht nachgekommen war.

Zudem hegten die Beamten den Verdacht, dass der 39-Jährige bei seinem Erscheinen auf der Polizeistation unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Da der Mann zuvor in einem Auto unterwegs war, verschafften sich die Beamten mittels entsprechender Tests Gewissheit, die hinsichtlich konsumierter Betäubungsmittel bei dem Mann positiv ausfielen, so dass sich der 39-Jährige zu guter Letzt auch noch einer Blutentnahme unterziehen musste.

Damit laufen neben den Ermittlungen wegen Unfallflucht auch noch Ermittlungen wegen der konsumierten Betäubungsmittel, unter deren Einfluss der Mann offenbar im Straßenverkehr unterwegs war.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell