Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt

Bad Dürkheim (ots)

Am 31.03.2021 gegen 11:00 Uhr teilte eine 33-jährige Bad Dürkheimerin mit, dass ihr auf einem Parkplatz in der Gutleutstraße abgestellter PKW durch den Fahrer eines anderen PKW beschädigt worden sei. Bei der anschließenden Unfallaufnahme vor Ort konnten zwei Zeugen ausfindig gemacht werden, welche den Unfallverursacher beobachtet hatten und genaue Angaben zu Fahrzeug, Kennzeichen und Person machen konnten. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte so ein 52-Jähriger aus Haßloch als Beschuldigter ermittelt werden. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle - zudem muss dieser für den verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR aufkommen.

