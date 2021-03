Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Supersportwagen überschreitet erlaubte Höchstgeschwindigkeit um über 100 km/h

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Mittwochabend führten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim mobile Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der BAB 650 und B9 durch. Nach einer Verkehrskontrolle mit einem getunten Motorrad, bei dem ein Erlöschen der Betriebserlaubnis durch unzulässige Fahrzeugveränderungen festgestellt wurde, fiel den Beamten im Anschluss der 32-Jährige Fahrer eines Supersportwagens auf. Der Fahrer des BMW i8 befuhr die BAB 650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim mit über 200 km/h bei erlaubten 90 km/h. Der betroffene Fahrzeugführer muss nun mit einem erheblichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

