Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerverletzter Motorradfahrer als Ergebnis eines riskanten Überholmanövers

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ludwigshafen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 01.04., gegen 09:18 Uhr, auf der B9 in Richtung Speyer, im Bereich des Autobahndreiecks Ludwigshafen. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen befuhr ein 47jährige Frankenthaler mit seiner Suzuki die B9, und überholte in rücksichtsloser Weise und mit massiv überhöhter Geschwindigkeit die dort fahrenden Fahrzeuge. Kurz vor dem Autobahndreieck Ludwigshafen wollte der Motorradfahrer einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden KIA eines Ludwigshafeners überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, streifte die Mittelschutzplanke, und stürzte infolgedessen. Das Motorrad kam erst nach etwa 140m auf der Fahrbahn zum Liegen. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurden zudem unzulässige technische Veränderungen am Motorrad des Unfallfahrers festgestellt, durch welche die Betriebserlaubnis erloschen war. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in die BG-Unfallklinik verbracht, die B9 musste für ca. eine Stunde, auch wegen der Landung eines Rettungshubschraubers, voll gesperrt werden. Der Führerschein des Verunfallten wurde sichergestellt, er darf bis auf weiteres kein Fahrzeug mehr führen. Weiter wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zeugen, denen der Motorradfahrer aufgrund seines Fahrstils aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell