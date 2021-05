Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 11.05.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Beim Vorbeifahren parkendes Auto gestreift; Schaden 2000 Euro

Beim Vorbeifahren an einem parkenden Pkw hat ein 69-jähriger Autofahrer aus Eschwege einen Schaden verursacht, da er den Seitenabstand offenbar zu gering eingeschätzt hat. Der Mann war am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Goldbachstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs, als er mit dem geparkten Auto einer 36-Jährigen aus Wehretal kollidierte. Während der Verursacher selbst offenbar ohne Schaden blieb, entstand an dem anderen Auto ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Auffahrunfall mit Rettungswagen

Um kurz nach 12.00 Uhr kam es gestern Mittag in der Landstraße von Wehretal-Reichensachsen zu einem leichten Auffahrunfall, als ein 32-jähriger aus Eschwege als Fahrer eines Rettungswagens bei normaler Fahrt aus Unachtsamkeit auf einen Kleintransporter auffuhr, der auf der Landstraße verkehrsbedingt halten musste. Bei dem leichten Auffahrunfall entstand lediglich ein geringer Schaden von insgesamt 100 Euro.

Wildunfälle

Auf der L 4345 zwischen Langenhain und Röhrda hat ein 26-jähriger Autofahrer aus Herleshausen am Montagabend gegen 21.45 Uhr ein Reh erfasst, welches bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt wurde. Am Auto des Mannes entstand bei dem Aufprall ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich gestern Abend gegen 22.15 Uhr auf der B 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen. Ein 43-Jähriger aus Wehretal hatte mit seinem Fahrzeug ein Reh erfasst, welches nach dem Zusammenprall von der Unfallstelle verschwand. Die Schadenshöhe am Pkw ist noch nicht bekannt.

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Berkatal ist am frühen Dienstagmorgen gegen 05.00 Uhr mit einem Dachs kollidiert, als er auf der K 42 zwischen Großalmerode-Weißenbach und Laudenbach unterwegs war. Das Tier verendete an der Unfallstelle, der Schaden an dem Pkw wird auf etwa 2000 Euro beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung/Häusliche Gewalt

Nachdem es gestern Abend um kurz vor 23.00 Uhr in Großalmerode zwischen einem 49-jährigen Mann und seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin in einem Mehrfamilienhaus zu einem eskalierenden Beziehungsstreit gekommen war, in deren Verlauf der Mann die Frau in den Bauch geboxt haben soll, musste die Polizei aus Hessisch Lichtenau einschreiten und die streitbaren Parteien trennen. Da die Frau über Schmerzen klagte, verständigten die Beamten einen Rettungswagen, der die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Gegen den 49-jährigen Aggressor wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung/Häusliche Gewalt eingeleitet.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch auf Kirschbaumplantage; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Witzenhausen hat aktuell Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Den Beamten war gestern ein Sachverhalt angezeigt worden, wonach sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu einer ca. 2 Hektar großen Kirschplantage verschafft haben sollen und dort mutwillig eine größere Anzahl an Kirschbaumsetzlingen abknickten und abrissen. Der materielle Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Die besagte Plantage, die zur Kultivierung älterer Obstsorten betrieben wird, befindet sich in der Flurgemarkung Wendershausen und ist mittels eines ca. 150 cm hohen Wildzaunes und eines 120 cm hohen stromführenden Weidezaunes zweifach eingefriedet. Zwischen vergangenem Donnerstag (06.05.2021) 18.00 Uhr und vergangenem Samstag (08.05.2021) 16.00 Uhr sollen die Täter die beiden Umzäunungen überwunden und die frischen Setzlinge in o.g. Weise beschädigt haben. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

