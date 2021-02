POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.02.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Unerlaubtes Entfernen zum Unfallort unter Alkoholeinfluss++Verkehrsunfall durch Eisplatte auf LKW-Dach++

Rhauderfehn - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort unter Alkoholeinfluss Am 31.01.2021 kam es um 12:45 Uhr auf der 4. Südwieke in Fahrtrichtung Burlage zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein 52-jähriger Mann aus Rhauderfehn mir einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte, nachdem er einer berechtigt aufgestellten Warnbake ausgewichen war. Nach der Kollision mit dem Fahrzeug einer 39-jährigen Frau aus Rhauderfehn entfernte sich der Verursacher mit seinem Fahrzeug, ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen. Die Rhauderfehnerin nahm mit ihrem weiterhin fahrtüchtigen Fahrzeug die Nachfahrt auf und merkte sich das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeuges, welches sie kurz darauf an die zuständige Polizeidienststelle weiterleitete. Durch die eingesetzten Polizeibeamte konnte der verantwortliche Fahrzeugführer ausfindig gemacht werden. Dabei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Ebenso wurde der Führerschein des Verursachers sichergestellt. Der 52-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Verkehrsunfall durch Eisplatte auf LKW-Dach Moormerland - Am 31.01.21 kam es um 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Oberhausen, als zwischen den Anschlussstellen Riepe und Neermoor eine Eisplatte von dem Dach einer Sattelzugmaschine mit Anhänger herabfiel und auf einen dahinterfahrenden Lieferwagen prallte. Bei dem Aufprall der Eisplatte wurde der Lieferwagen, welcher von einem 42-jährigen Mann aus Emden geführt wurde am rechten Außenspiegel und in der Fahrzeugfront, wie auch der Frontscheibe beschädigt. Der Vorfall blieb dem Fahrer des verursachenden Fahrzeuges verborgen, welcher seine Fahrt fortsetzte. Die Herkunft des Sattelzuges ist bekannt, die Ermittlungen zum Fahrzeugführer sind eingeleitet. An dem Lieferwagen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich, Personen kamen nicht zu Schaden.

