POL-ESW: Pressebericht 10.05.2021 -2

Eschwege

Verkehrskontrolle im Eschweger Stadtgebiet; Beamten erwischen Autofahrer unter Drogeneinfluss

Einen 41-jährigen Autofahrer aus Eschwege, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, haben die Beamten der Eschweger Polizei am Montagmorgen kontrolliert. Der 41-Jährige, der in Eschwege von den Beamten gegen 06.45 Uhr im Bereich Stedigsrain in einer eingerichteten Kontrollstelle im Auto angehalten worden war, musste sich aufgrund eines positiven Drogenvortests hinsichtlich konsumierter "Amphetamine" im Anschluss auch einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, sowie wegen des konsumbedingten Besitzes und Erwerbs der verbotenen Substanzen ermittelt. Bei den anderen kontrollierten Fahrzeugen wurden außer kleineren Mängeln keine gravierenden Verstöße festgestellt.

Polizei Sontra

Arbeitsunfall; fahrlässige Körperverletzung

Am Montagmorgen kam es um kurz vor 08.00 Uhr auf dem Firmengelände eines Fachbetriebs für Fenster u. Türen in Sontra zu einem Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 49-jähriger Mitarbeiter des Betriebes mit einem Gabelstapler zwei 68 und 40 Jahre alte Arbeitskollegen übersehen und ist mit diesen zusammengestoßen. Der 49-Jährige hatte zum Zeitpunkt des Unfalls Fensterteile auf einem Metallgestell transportiert, und ist dann während des Transportes zu einem Lkw mit den beiden Mitarbeitern zusammengestoßen, die beide dadurch zu Fall kamen. Der 40-Jährige erlitt bei dem Zusammenprall Schmerzen im Rückenbereich und wurde zur weiteren Versorgung ins Klinikum Werra-Meißner verbracht. Der 68-Jährige geriet bei dem Sturz offenbar mit den Beinen und den Füßen in bzw. unter das Metallgestell auf dem Stapler, wodurch der Mann erhebliche Verletzungen an beiden Beinen und Füßen, sowie auch im Bauch- und Beckenbereich davontrug. Der 68-Jährige musste zur weiteren ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Kassel geflogen werden. Lebensgefahr besteht bei dem 68-Jährigen jedoch nicht. U.a. sind das Amt für Arbeitsschutz vom Regierungspräsidium Kassel und die zuständige Berufsgenossenschaft zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen worden. Die Polizei in Sontra hat gegen den aus Werra-Suhl-Tal stammenden 49-jährigen Staplerfahrer zudem Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

