POL-ESW: versuchter Einbruch in Tankstelle

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Tankstelle

Unbekannte Täter begaben sich bereits in der Nacht des 04.05.21 auf das Tankstellengelände in der Walburger Straße in Witzenhausen wie heute angezeigt wurde. Dort hebelte man den Schaltkasten zur Steuerung des Hochdruckreinigers auf und entwendete daraus das Münzgeld (ca. 50 Euro). Der Versuch das Gehäuse eines Münzstaubsaugers aufzubrechen scheiterte ebenso wie das Aufhebeln einer Tür zum Tankstellengebäude. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Rangieren

Um 10:02 Uhr rangierte heute Vormittag ein 37-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug gegen eine dort aufgestellte Straßenlaterne, wodurch es zu einem Schaden von ca. 1000 EUR kam.

