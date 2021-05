Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.05.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich bereits am 04.05.21 auf dem Herkules-Parkdeck in der Augustastraße in Eschwege ereignet hat. Zwischen 17:50 Uhr und 18:30 Uhr wurde dort ein weißer VW Golf im Bereich der Beifahrertür angefahren und beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR an dem Golf. Von dem verursachenden Fahrzeug war ein blauer Farbabrieb an der beschädigten Tür festzustellen. Hinweise: 05651/9250.

Fahrer uneinig

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Mittag in Weißenborn ereignet hat. Um 12:35 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus Erfurt mit einem Lkw aus Richtung Ortsmitte kommend die Rambacher Straße in Richtung Rambach. Hinter dem Lkw fuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Eixleben. Den Unfallhergang schildern beide Beteiligten unterschiedlich. Der Lkw-Fahrer gab an, nach rechts in die Straße "Hopfenhöfe" abbiegen zu wollen und entsprechend geblinkt zu haben. Zu diesem Zweck holte er mit dem Lkw nach links aus, um in die Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, der rechts an dem Lkw vorbeifahren wollte. Der 52-Jährige gab an, dass der Lkw nicht geblinkt habe und auf die linke Fahrspur fuhr, worauf er annahm, dass der Lkw dort anhalten wollte. Daraufhin entschloss er sich, rechts an dem Lkw vorbei zu fahren, als dieser plötzlich abbog.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Nachmittag, um 17:45 Uhr, eine 18-Jährige Eschwegerin, die mit ihrem Auto auf der L 3424 in Richtung Langenhain unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl von Hinweisschild "Corona-Impfzentrum"

Unbekannte haben das Hinweisschild zum Corona-Impfzentrum, das an der B 452 im Bereich "Hoheneicher Rondell" aufgestellt war, entwendet. Die Tat wurde am 04.05.21 festgestellt; der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Das 175 cm x 50 cm große Schild war dort mittels Schellen als Wegweiser aufgestellt. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 21:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3147 in Richtung Hopfelde. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Sattelzug streift Pkw

Um 11:45 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 64-Jähriger aus Witzenhausen die Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen in Richtung Südbahnhofstraße. In Höhe des ehemaligen Raiffeisengebäudes kam ihm in einer engen Kurve ein Sattelzug entgegen. Aufgrund der schmalen Fahrbahn fuhr der 64-Jährige rechts ran und hielt auch an. Der vorbeifahrende Sattelzug streifte den Pkw mit dem Auflieger beim Vorbeifahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Die Identität des Fahrers des Autotransporters steht bislang noch nicht fest, entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Unfall beim Ausparken

Um 17:45 Uhr fuhr gestern Nachmittag eine 49-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Garage (Garagenkomplex an der Schlagd in Witzenhausen) heraus. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 57-Jährige aus Hohengandern von dem gegenüberliegenden Parkplatz auf die B 451 ein. Die 49-Jährige übersah den herannahenden Pkw der 57-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Brand eines Blockhauses

Um 02:20 Uhr wurde vergangene Nacht ein Feuer in der Steinstraße in Witzenhausen gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stellten am Einsatzort fest, dass im Hinterhof der VHS ein freistehendes Blockhaus in Brand geraten war. Dieses wird überwiegend als Geräteschuppen genutzt. Durch das Feuer wurden drei Wände sowie das Dach beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Die Feuerwehr hatte den Brand kurz vor 03:00 Uhr gelöscht. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Verdacht auf Brandstiftung aufgenommen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell