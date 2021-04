Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210430 - 0523 Frankfurt-Bockenheim: Auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht nahm die Polizei einen Einbrecher fest. Der Mann war in einen Imbiss in Bockenheim eingebrochen.

Gegen 00:00 Uhr verständigte eine Anwohnerin die Polizei, weil sie lautes Glasklirren in der Leipziger Straße vernommen hatte. Als sie nachschaute, erkannte sie noch, wie ein Mann durch die eingeschlagene Glasfront eines Imbisses in diesen einstieg. Die entsandten Streifen umstellten das Gebäude zunächst. Anschließen betraten und durchsuchten weitere Einsatzkräfte die infrage kommenden Räumlichkeiten. Dabei trafen sie einen 25-jährigen Mann an, der zudem ein Messer mit sich führte. In seiner Jacke fand die Polizei zudem eine geringe Menge Marihuana.

Die wenig glaubhafte Erklärung des Mannes verhinderte nicht dessen Festnahme. Er hatte angegeben, durch die bereits eingeschlagene Scheibe nach drinnen gegangen zu sein, um nach dem Rechten zu sehen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

