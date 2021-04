Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210429 - 0520 Frankfurt: Fahrradsternsternfahrt am 02.05.2021 in die Frankfurter Innenstadt

(hol) Anlässlich einer Versammlungslage in Form einer Fahrradsternfahrt am Sonntag, dem 02.05.2021 unter dem Motto ""KlimaGerechtUnterwegs - Mobilitätswende JETZT!"", wird es im gesamten Stadtgebiet sowie auf den Stadtautobahnen BAB 648 und BAB 661 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Auf der BAB 648 wird es ab der Anschlussstelle "Offenbach Taunusring", auf der BAB 661 ab der Anschlussstelle "Frankfurt West", zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ebenso wird dies in der gesamten Innenstadt Frankfurts der Fall sein.

Die Polizei bittet darum, die genannten Bereich weiträumig zu umfahren.

