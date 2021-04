Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210430 - 0521 Frankfurt-Preungesheim: Rauschgifthändler mit kurioser Ausrede festgenommen

Frankfurt (ots)

(mc) Ein Mann wurde vergangenen Donnerstag (29. April 2021) in seiner Wohnung in der Boskoopstraße festgenommen, nachdem die Beamten größere Mengen Rauschgift bei ihm beschlagnahmten.

Scheinbar wohnte der mutmaßliche Rauschgifthändler erst seit wenigen Wochen in dem Aktivhaus im Apfelviertel. Da das gesamte Wohnhaus über eine gemeinsame Lüftungsanlage verfügt, drang der verräterische signifikante Geruch der Cannabisprodukte in nahezu alle Wohnungen, sodass seine Nachbarn sich bei der Polizei meldeten. Diverse Beschwerden veranlassten Polizeibeamte des 12. Polizeireviers daraufhin Ermittlungen an der Örtlichkeit vorzunehmen.

Sie lokalisierten die Wohnung, aus der die Geruchsbildung zu stammen schien und durchsuchten sie mittels richterlichen Durchsuchungsbeschlusses. Der 30-jährige Mieter wurde festgenommen, als die Beamten über 900g Haschisch sowie knapp 70g Marihuana fanden.

Auch seine kuriose und aussichtslose Ausflucht, dass es sich lediglich um "Kunst-Hasch für Hip-Hop-Videos" handeln soll, konnte die Beschlagnahme sowie die Fertigung einer Anzeige gegen ihn nicht verhindern. Ein verbotenes Butterfly-Messer wurde ebenfalls sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Ermangelung von Haftgründen wurde der mutmaßliche Dealer auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell