Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.05.21

Eschwege (ots)

Wildunfälle

Um 05:25 Uhr befuhr heute früh ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die L 3245 zwischen Langenhain und Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das in der Gemarkung von Gut Laudenbach auf die Landstraße lief. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Um 04:05 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 58-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Sprinter die B27 aus Fahrtrichtung Reichensachsen kommend in Fahrtrichtung Oetmannshausen. Plötzlich lief ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Sprinter entstand Sachschaden.

Mit einem Fuchs kollidierte dagegen ein 32-Jähriger aus Eschwege, der letzte Nacht, um 02:32 Uhr, mit einem Sprinter die Friemer Straße in Waldkappel befuhr. Der Fuchs überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung

An gestrigen Abend, um 21:48 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, da es in der Eschweger Innenstadt "Stad" zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern kommen würde. Die alarmierte Streife der Polizeistation Eschwege konnte im Bereich "Woolworth" zwei Männer antreffen. Wie sich herausstellte, hatte zuvor ein 48-Jähriger in der Nikolaigasse von einem Pizza-Lieferfahrzeug den Fahrzeugschlüssel abgezogen und eingesteckt, da bei dem offenstehenden Fahrzeug der Motor lief. Den Schlüssel warf der 48-Jährige anschließend in einen Briefkasten einer benachbarten Bank. Der ebenfalls 48-Jährige Ausfahrer bemerkte dies und verfolgte den "vermeintlichen Schlüsseldieb". In der Innenstadt kam es dann zu der Auseinandersetzung bei der der 48-Jährige (Lieferdienst) mehrfach durch den Tatverdächtigen in den Bauch geschlagen und zudem beleidigt wurde. Weiterhin wurde er mit einer unbekannten Flüssigkeit beschmutzt. Gegen den Tatverdächtigen wurden durch den Geschädigten entsprechende Anzeigen erstattet.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell