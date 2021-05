Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.05.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Am Dienstagmorgen ist ein 30-jähriger Autofahrer aus Wanfried gegen 07.25 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als er auf der B 249 von Wanfried in Richtung Frieda unterwegs war. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der L 3251 hat ein 53-Jähriger aus Sömmerda mit einem Klein-Lkw ein Reh erfasst, als er heute Morgen gegen 05.45 Uhr von Eisenach in Richtung Herleshausen unterwegs war. Das Tier verendete bei dem Aufprall, an dem Kleintransporter entstand ein Schaden von 150 Euro.

Wäschetrockner löst Brand aus; Schaden ca. 25.000 Euro

Polizei und Feuerwehr rückten am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr zu einem Wohnhaus in der Schloßbergstraße in Herleshausen aus. Dort war es in einer Waschküche im Erdgeschoss des Wohnhauses zu einem Brandausbruch gekommen, der laut den Einsatzkräften der Feuerwehr mutmaßlich auf einen technischen Defekt des im Betrieb befindlichen Wäschetrockners zurückzuführen ist. Der Brand des Trockners konnte von den im Einsatz befindlichen Wehren u.a. aus Wommen, Holzhausen / Nesselröden / Markershausen schließlich abgelöscht werden. Die Bewohner des Hauses hatten die Rauchentwicklung selbst bemerkt und das Haus noch eigenständig und ungefährdet verlassen können. Bei dem Brand wurden neben dem Inventar der Waschküche auch Teile des Treppenhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Am Montagmittag um kurz vor 12.00 Uhr hat ein 45-Jähriger aus Alheim (Kreis HR) mit seinem Auto einen Rehbock erfasst und dabei tödlich verletzt. Der Mann war auf der L 3147 von Hessisch Lichtenau nach Hopfelde unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzung

Am Montagabend sind gegen 19.00 Uhr in Witzenhausen in der Straße An der Bohlenbrücke ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger, beide aus Witzenhausen stammend, aneinandergeraten. Der 17-Jährige, der zu besagter Zeit dort zu Fuß unterwegs war, wurde von dem älteren zunächst angehalten und angesprochen. Der 19-Jährige gab vor gerochen zu haben, dass der 17-Jährige angeblich Gras (Marihuana) geraucht habe und verlangte, dass der 17-Jährige ihm die Drogen aushändigen soll. Der 17-Jährige verneinte den Besitz derartiger Rauschmittel, woraufhin der 19-Jährige wütend wurde und dem 17-Jährigen zweimal mit der flachen Hand auf den Hinterkopf schlug und auch am Hals würgte. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige, der aber später im Rahmen der ersten Ermittlungen ausfindig gemacht werden konnte. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell