Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendliche auf dem Schlossplatz angegriffen

Karlsruhe (ots)

Nach aktuellem Stand hatten sich am Freitag gegen 02:15 Uhr etwa 10 Jugendliche auf dem Karlsruher Schlossplatz versammelt. Aus unklarer Ursache wurden sie plötzlich von etwa 5-6 weiteren Jugendlichen angegriffen. Die Tatverdächtigen sprachen die Geschädigten offenbar kurze Zeit zuvor an, mit der Bitte ihnen Zigaretten auszuhändigen. Als die Geschädigten die Anfrage verneinten, gingen sie zunächst weiter. Unvermittelt gingen die Tatverdächtigen schließlich mit Schlägen auf die Geschädigten los. Als die Geschädigten die Polizei informierten, flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Innenstadt.

Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz vor Ort, konnten zunächst die unter Schock stehenden Geschädigten angetroffen werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 16 Jahren fest. Ein weiterer jugendlicher Tatverdächtiger konnte von Beamten der Bundespolizei in einem Gebüsch angetroffen werden.

