Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Bushaltestelle beschädigt

Velen (ots)

Zerstört haben Unbekannte in Velen die Glasscheibe einer Bushaltestelle. Dazu kam es an der Ramsdorfer Straße an der Haltestelle "Schloss", wo die Tat am Dienstag gegen 23.05 Uhr entdeckt wurde. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

