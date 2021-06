Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Hotelbetrieb

Rhede (ots)

Gewaltsam sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Rhede-Krechting in ein Hotel eingedrungen. Um in das Gebäude an der Krommerter Straße zu kommen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Schubladen und hebelten einen Safe auf. Was die Täter entwendeten, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02871) 2990.

