Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: mehrere Fahrzeuge beschädigt - zwei Tatverdächtige ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt der Polizeiposten Ehningen gegen zwei Tatverdächtige aus Dagersheim. Die beiden Männer wurden am Montag gegen 18.15 Uhr von einer Nachbarin beobachtet, wie sie ein Fahrzeug beschädigten. Hierzu öffneten sie ein Fenster ihres Wohnhauses im nördlichen Bereich von Dagersheim. Vermutlich beschossen sie anschließend mit einer noch unbekannten Waffe einen Citroen, der gegenüber der Garageneinfahrt ihres Wohnhauses abgestellt war. Dann zogen sie sich wieder in das Haus zurück. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Böblingen stellten mehrere Dellen im Citroen fest. Ganz in der Nähe fanden die Polizisten eine Stahlkugel mit einem Durchmesser von rund zehn Millimetern auf. Die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben, dass seit Mitte Dezember letzten Jahres mehrere Nachbarn Schäden in Form von Dellen an ihren Fahrzeugen festgestellt hatten. Derzeit beläuft sich die Zahl auf neun beschädigte PKW. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Tausende Euro geschätzt. Das Wohnhaus der Männer, es handelt sich um einen betagten Senior und dessen Sohn, wurde von der Polizei umstellt und anschließend mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss durchsucht. Die Beamten entdeckten zwei Schlagringe sowie fünf Schusswaffen, darunter eine scharfe Pistole. Die Waffen wurden allesamt beschlagnahmt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiposten Ehningen hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen und Geschädigte sich unter Tel. 07034 270450 zu melden.

