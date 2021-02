Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Kaminbrand

Gevelsberg (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu einem Kaminbrand im Kalthöferholz alarmiert. Die Feuerwehr Gevelsberg rückte mit der Hauptamtlichen Wache, dem Einsatzführungsdienst, der SEG IUK und dem Löschzug 3 aus. Der Löschzug 2 verblieb in Bereitstellung am Gerätehaus. Die Drehleiter aus Ennepetal unterstützte die Einsatzkräfte in Gevelsberg. Die Drehleiter aus Gevelsberg befindet sich zurzeit in der Werkstatt. Vor Ort wurde der Kamin über die Drehleiter gekehrt und die Asche im Keller entnommen. Der Kamin wurde im Haus durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Unter Leitung des stellvertretenden Wehrleiters Rüdiger Kaiser endete der Einsatz nach 70 min. Die Einsatzstelle wurde dem Bezirksschornsteinfeger übergeben. Am Nachmittag rückte die Hauptamtliche Wache zu 2 Eis Einsätzen aus. In der Nord- und Rosendahler Straße drohten Eiszapfen auf den Gehweg zu fallen. An beiden Einsatzstellen wurden die Eiszapfen entfernt. Der Bereich in der Nord Str. musste für das Wochenende gesperrt werden. In der Rosendahler Straße wurde die Feuerwehr Gevelsberg durch eine Drehleiter der Stadt Sprockhövel unterstützt.

