FW-EN: Viele Einsätze durch Blitzeis

Gevelsberg (ots)

Ein ereignisreiches Wochenende neigt sich dem Ende zu. Wie im ganzen EN-Kreis konnten am Sonntag auch in Gevelsberg einige Bäume der Schnee- und Eislast nicht mehr standhalten. So rückten die Kräfte der Hauptwache über den Tag verteilt zu insgesamt 8 Einsätzen aus, bei denen Äste und Bäume mit Hilfe von Motorkettensägen von Gehwegen und Straßen geräumt werden mussten. Bei 5 Einsätzen musste zusätzlich zum HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) noch eine Drehleiter hinzugezogen werden, um Äste aus Stromleitungen, verkeilte Äste aus Bäumen oder Gefahrbäume stückweise abtragen zu können. Personen- oder Sachschäden sind bei diesen Einsätzen nicht entstanden. Zu einem weiteren Einsatz wurde das HLF am Vormittag in die Teichstr. alarmiert, um den Rettungsdienst bei der Erstversorgung und den Transport eines Patienten zum Rettungswagen zu unterstützen. Am frühen Montagmorgen wurde die Drehleiter dann noch alarmiert, um die Feuerwehr Ennepetal bei einem gemeldeten Industriebrand zu unterstützen.

