Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer verletzt sich bei Überholmanöver schwer (03.08.2020)

St Georgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer, der sich heute gegen 9.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Peterzell und St. Georgen ereignete. Ein 56-Jähriger überholte in Fahrtrichtung St. Georgen mit seiner BMW S1000 RR mehrere Autos. Als er Gegenverkehr erkannte, versuchte er wieder nach rechts einzuscheren, wobei er einen Fahrfehler machte und stürzte. Mann und Maschine rutschen ein Stück über die Straße und landeten beide in einer Wiese neben der Fahrbahn, wobei es nicht zu Berührungen mit anderen Verkehrsteilnehmern kam. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrer schwer und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

