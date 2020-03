Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Pkw am Schiffbauerdamm entwendet

Wismar (ots)

In der Zeit vom 15. zum 19. März entwendeten unbekannte Täter ein weißes Audi A5 Cabriolet. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug am vergangen Sonntag um 21:00 Uhr auf dem Parkplatz am Schiffbauerdamm abgestellt. Als er es gestern wieder in Betrieb nehmen wollte, war es nicht mehr da. Der Wert des Fahrzeugs wird auf 25.000 EUR geschätzt.

Die Polizei in Wismar bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der 03841/2030 zu melden.

