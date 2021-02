Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Auslaufender Dieselkraftstoff.

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch um 10:58 Uhr wurde die Feuerwehr Gevelsberg zur Bruchmühle hinter der Autobahnbrücke gerufen. Dort lief aus einer sogenannten Holzvollerntemaschine, auch Harvester genannt, Dieselkraftstoff aus. Da es zum Zeitpunkt des Einsatzes stark regnete, mußte das Gemisch aus Regenwasser und Diesel zunächst eingedämmt werden. Hierzu wurden insgesamt fast 1000 Kilogramm Bindemittel eingesetzt. Dadurch konnte ein größerer Umweltschaden verhindert werden. Die etwa 300 Liter Diesel aus dem Fahrzeugtank wurden in einen externen Behälter gepumpt. Außerdem wurde der Stefansbach und ein Regenrückhaltebecken kontrolliert. Hier gab es keine Hinweise darauf, dass Kraftstoff in das Gewässer gelangt war. Der Einsatz endete für die zwölf Einsatzkräfte um 14 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell