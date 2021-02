Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Vier Einsätze am Samstag für die Gevelsberger Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 07.02.2021 wurden die Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg zu insgesamt vier Einsätzen alarmiert. Den Anfang machte eine Kraftstoffspur in der Straße Im Bredderkamp, hierzu rückten zwei Bedienstete mit dem Gerätewagen Umweltschutz um 10:10 Uhr aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Kraftstoffspur über einige hundert Meter erstreckt. Die Verunreinigung wurde mit Bindemittel abgestreut und eine Kehrmaschine zur Aufnahme des Bindemittels von den Technischen Betrieben Gevelsberg angefordert. Der Einsatz endete um 10:50 Uhr Um 03:30 wurde die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) in die Neustraße alarmiert, hier hatte es, vermutlich durch ein undichtes Dach, einen Wassereinbruch in der darunterliegenden Wohnung gegeben. Die Hausverwaltung wurde daraufhin hinzugezogen um alle weiteren Maßnahmen zu veranlassen. Die Feuerwehr wurde hier nur beratend tätig und rückte um 04:15 wieder ein. Parallel wurde um 03:37 Uhr die Drehleiter zu einem umgestürztem Baum an der Berchemallee alarmiert. Vor Ort eingetroffen wurde der Baum zersägt und zur Seite geschafft. Der Einsatz endete um 04:10 Uhr für die zwei Bediensteten. Zu einem weiteren umgestürztem Baum rückte wieder das Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) mit 4 Bediensteten um 04:55 Uhr zu der Straße Am Kotten aus. Auch hier lag ein Baum mitten auf der Fahrbahn. Mit wenigen Schnitten konnte auch dieser zerkleinert und zur Seite geschafft werden. Der Einsatz endete für die Besatzung um 05:25 Uhr. Die Feuerwehr Gevelsberg bittet auf Grund der aktuellen Wetterlage von unnötigen Fahrten und Aktivitäten im Freien abzusehen. Es besteht durch den Eisregen die Gefahr von vermehrt umstürzenden Bäumen oder herab brechenden Ästen durch die zusätzliche Eislast.

