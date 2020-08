Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldautomatensprengung in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Am 20.08.2020, gegen 04:53 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Speyerer-Straße in Limburgerhof. Hierdurch wurden sowohl der Geldautomat als auch der Bankvorraum schwer beschädigt. Zu den Tätern gibt es bislang keine Hinweise. Wer hat in der Nacht vor oder auch nach der Tat ungewöhnliche Beobachtungen in Rohrbach oder Umgebung gemacht?

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-2009/-2053

Fax: 06131-65-2125

E-Mail: LKA.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/lka



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell