Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag zur Pressemeldung Wilhelmshaven vom 24.01.2021

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.01.2021, gegen 06.15 Uhr, wurde der hiesigen Berufsfeuerwehr ein weiterer Brand von mehreren Altpapiercontainern in der Heppenser Straße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte eine männliche Person am Brandort gesehen werden, die sich dann fußläufig in Richtung Bismarckstraße entfernte. Die Person war stämmig, trug eine rotkarierte Jacke und eine hellgelbe/neonfarbene Mütze.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04421/942-215 entgegen.

