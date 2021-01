Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel vom 24.01.2021

Wilhelmshaven (ots)

Zeitraum: 23.01.2021 bis 24.01.2021

Sachbeschädigung an Pkw Varel- Am 23.01.2021.zwischen 14.30 Uhr und 23.30 Uhr, wurde in der Hansastraße der Scheibenwischer eines Suzuki Swift umgeknickt. Der schwarze Pkw stand auf dem rückwärtig gelegenen Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Ein Hausbewohner will gegen 23.00 Uhr zwei männlich Personen beobachtet haben, die vom Grundstück weggerannt seien. Die Personen sollen blaue und gelbe Oberbekleidung getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Varel unter der Tel.-Nr. 04451-9230 entgegen.

