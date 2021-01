Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.01.2021, in der Zeit zwischen 10:43 Uhr und 15:30 Uhr, wurde ein geparkter Pkw Audi Avant auf einem Parkplatz eines Ärztehauses in der Mittelstraße, Wilhelmshaven, von einem Fahrzeug eines bislang Fahrzeugs beschädigt. Am geschädigten Pkw konnten Spuren vom Verursacherfahrzeug festgestellt und gesichert werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Verkehrsstraftat geben können, werden gebeten sich an die Polizei Wilhlemshaven zu wenden - Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell