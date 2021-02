Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Gevelsberger Feuerwehr

Am Donnerstag musste die Gevelsberger Feuerwehr zu mehreren Einsätze im Stadtgebiet ausrücken. Zuerst rückten die Einsatzkräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im AVU Verwaltungsgegebäude An der Drehbank aus.Dort konnte schnell Entwarnung gegeben werden.Auslöser war hier Kochdunst im Küchenbereich. Weiter ging es dann zu einem alarmierenden Rauchmelder in einer Wohnung in der Kirchwinkelstraße.Auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden.Der ausgelöste Melder war defekt. Im Anschluß wurden die Kräfte der Hauptwache zu einer hilflosen Person hinter einer verschlossen Wohnungstür gerufen.Hier wurde die Tür geöffnet und der Rettungsdienst konnte tätig werden. Mittags wurde die Feuerwehr dann zu einem größeren abgebrochenen Ast im Bereich der Brockenbergstraße gerufen.Der Ast wurde zersägt und von der Fahrbahn beseitigt. Später wurde eine Ölspur im Bereich der Bruchmühle abgestreut. Am späteren Abend unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst in Form einer Tragehilfe bei einem Transport eines Patienten.

