POL-PDLU: Frankenthal: Keine erforderliche Fahrerlaubnis - Zivilstreife stoppt jugendlichen Mofafahrer

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Eine Zivilstreife der Polizei Frankenthal wurde am Donnerstag, den 11.02.2021, gegen 21:00 Uhr, auf ein Mofa auf der L453 in Fahrrichtung Nordring in 67227 Frankenthal aufmerksam. Aufgrund des auffällig lauten Motorgeräusches und der geschätzten Geschwindigkeit von mind. 45km/h, sollte das Mofa einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mofafahrer versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen, indem er auf einen angrenzenden Radweg abbog und anschließend durch eine Unterführung in Richtung Fritz-Reuther-Straße fuhr. Nach kurzer Verfolgung konnte das Mofa dennoch durch die zivilen Beamten in der Steinstraße gestoppt werden. Der 16-jährige Fahrer konnte den Beamten lediglich eine Prüfbescheinigung aushändigen und gab im Rahmen der Kontrolle Umbaumaßnahmen am Mofa, welche die Geschwindigkeit des Fahrzeugs erhöhen, zu. Somit reichte die Prüfbescheinigung des Jugendlichen nicht mehr aus um das Fahrzeug zu führen. Durch die Beamten wurden Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erfasst. Die Fahrzeugschlüssel wurden den Eltern des Jugendlichen übergeben und eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde übersandt.

