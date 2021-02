Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal: Sachbeschädigung durch Bierflaschenwurf

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 09.02.2021, auf Mittwoch, den 10.02.2021, kam es in der Schmiedgasse in 67227 Frankenthal zu einer mutwilligen Sachbeschädigung. Ein noch unbekannter Täter warf eine Bierflasche gegen die gläserne Eingangstür eines Bekleidungsgeschäftes. Dass es sich bei dem Wurfgegenstand um eine Bierflasche handelte, konnte anhand der festgestellten Überreste vor der Tatörtlichkeit festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300EUR. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

