Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen (47/1102)

Römerberg (ots)

11.02.2021, 15:30 Uhr

Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr stellte die Polizei im Rahmen der Streife in der Berghäuser Straße einen Jugendlichen auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fest. Bei der Kontrolle des 15-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis stellte sich heraus, dass die für den Betrieb des Rollers im öffentlichen Verkehrsraum erforderliche Haftpflichtversicherung nicht abgeschlossen wurde. Deshalb wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Eltern wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell