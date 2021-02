Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Unfallflucht nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Waldsee (ots)

Am Mittwoch, 10.02.2021, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 13 zwischen Waldsee und Altrip im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß der Außenspiegel eines Busses und eines LKWs. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der Busfahrer hielt nach dem Zusammenstoß an, während der LKW seine Fahrt fortsetzte. Die Ermittlungen nach dem Unfallflüchtigen wurden eingeleitet. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell