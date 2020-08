Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Container auf dem Bauspielplatz in Koblenz aufgebrochen

Koblenz (ots)

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende, 07.-09.08.2020 einen Bau- und Lagercontainer auf dem Bauspielplatz der Jugendkunstwerkstatt e. V. hinter der CGM-Arena in Koblenz auf. Bei dem Bauspielplatz handelt es sich um ein Ferienprojekt des genannten Vereins. Ob aus dem Container, in dem Werkzeuge und Arbeitsmaterialien gelagert sind, etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1030, entgegen.

