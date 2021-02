Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal: Drei Tage - Drei Sachbeschädigungen - Ein Auto

Frankenthal (Pfalz) (ots)

An drei verschiedenen Tagen wurde der PKW eines 32-Jährigen Frankenthalers gleich drei mal mutwillig beschädigt. Der Geschädigte parkte seinen Opel am Freitagnachmittag, den 22.01.2021, in der Hans-Holbein-Straße in 67227 Frankenthal. Noch am selben Tag wurde durch den oder die unbekannten Täter der Heckscheibenwischer des Fahrzeuges abgebrochen. Einige Tage später, am 30.01.2021, bemerkte der Fahrzeughalter, dass die Reifen des Autos platt gestochen wurden. Eine dritte Sachbeschädigung stellte er schließlich am Donnerstag, den 11.02.2021 fest. Diesmal wurde das linke Rücklicht des Autos eingeschlagen. Die letzte Tat bewegte den Geschädigten schließlich dazu Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf derzeit auf ca. 500EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

